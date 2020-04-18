﻿海關檢劣貨拘四人 四款口罩超多菌 樣本超標達1.35倍

新冠肺炎疫情下，小心防疫用品陷阱。海關過去近三個月展開代號「守護者」行動，針對店舖違法賣不良口罩，巡邏及試購多款口罩及化驗，繼上月中公佈四款含菌量超標的外科口罩，最近一批二十四個口罩化驗有結果，再有四款口罩含菌量超標零點二至一點三五倍。關員昨日往銅鑼灣、北角和上水多處地點搜查，拘捕四名店舖負責人，涉嫌違反《消費品安全條例》。



海關表示，在一月二十七日展開代號「守護者」的全港大規模行動，巡查、試購及檢視全港各區出售的外科口罩，並將樣本送交化驗所進行含菌量測試。前日接獲最新一批二十四個由試購所得外科口罩樣本化驗報告，根據相關一次性衞生用品、衞生標準，其中四個樣本的細菌含菌量總數超出標準上限零點二至一點三五倍，涉嫌違反《消費品安全條例》。



關員部署後，昨日分別掩至銅鑼灣、北角和上水共四處地點，包括藥房、雜貨店、日用品店及水果攤檔，共拘捕三男一女負責人，年齡介乎三十四至五十四歲，但未有再檢獲相關問題口罩。關員亦同時巡視全港多個零售點，暫未見有售賣該四款問題口罩，但海關會繼續追查，不排除有更多人被捕。



商戶須立即下架



海關表示，涉事四款外科口罩均為每盒五十片裝，售價介乎一百八十元至二百五十元不等。四款產品的包裝均沒有標明產地，經初步調查，相信來自東南亞及西亞。消息稱，部份不合標準口罩來自越南、印尼及土耳其。海關暫時未接獲有市民對該四款問題口罩的投訴，但呼籲市民馬上停用該四款口罩，商戶如有出售相關口罩應立即下架。海關將對四款口罩再進一步化驗，以確定含菌種類。



海關表示，目前已試購超過一百六十款外科口罩樣本，共已有一百一十一個樣本完成含菌量測試，當中一百零三個樣本符合含菌量標準，亦提醒市民如發現口罩有污漬或異味，切勿使用。



消委會接649相關投訴



消委會指出，今年首三個月，共接獲逾六百四十九宗與外科口罩的投訴，主要涉及貨品延誤及退款爭議；提醒商戶切勿為「搵快錢」渾水摸魚，售賣附有虛假商品說明的產品，否則可能觸犯《商品說明條例》或《消費品安全條例》。而防疫用品除口罩外，消委會早前亦發現六款消毒酒精含有毒甲醇，市民須小心選購。