張建宗籲包容盡快通過審批 議員促推第三輪抗疫基金

立法會財務委員會昨日開會逾十小時，審議第二輪防疫抗疫基金一千三百七十五億元撥款申請，建制及泛民議員均批評撥款有漏洞、沒有設立失業援助金等，要求政府「加碼」推出第三輪補助計劃。會議昨晚十一時仍未有表決，散會後，今早九時開始繼續審議撥款。



財委會預留逾十小時會議，審議第二輪防疫抗疫基金，包括八百一十億元工資補貼計劃及直接資助受影響企業，但各黨派批評資助不夠全面。另有議員關注保就業計劃沒有照顧六十五歲以上、沒有供強積金的僱員，令他們容易成為解僱對象，勞福局局長羅致光回應指，有關人士可申請長者生活津貼或在職家庭生活津貼，呼籲市民可以多留意制度上的「安全網」。



此外，體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國向政府詢問，如何看待文化藝術及康體教練等自僱人士不能受惠。新民黨議員葉劉淑儀關注不少單親婦女做散工，很多沒有供強積金，難合符合受惠資格。政務司司長張建宗回應指，基於各種局限，難以讓所有行業受惠，現時主要希望協助受疫情重創的行業，望議員能以包容的角度看待事件。



政府暫時放寬申領綜援資產上限，支援失業人士，但有多個黨派不滿意，質疑政府為何不直接設立失業援助金。張建宗解釋指，當局不能掌握從事自由業且沒有交稅人士的資料，又沒有中央公積金制度，加上今次抗疫基金撥款要快，重新建立一個機制耗時八至十個月，形容「根本無意義」。



公民黨陳淑莊則在會上提問，不能受惠人士是否要到第三輪抗疫基金，才能等到「甘露降臨」，張建宗稱較務實的方法是先通過第二輪基金，助社會走出疫情困局，但坦言：「政府不可以將儲備不斷派，這是不可能的事。」他指要疫情減退才是真正出路。