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康泰自救開源 網售各地名產

2020-04-18 列印
康泰自救開源 網售各地名產
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　　新冠肺炎疫情重創本港旅遊業，康泰旅行社表示，農曆新年及復活節假期本是業務的高峰期，但疫症卻令生意幾近停滯，為了應對員工薪金、租金等開支，公司與旅遊供應鏈及本港優質商家合作，採購各個旅遊目的地備受歡迎的特產名物、防疫物資、旅行用品及本地玩樂產品等，在全新的「HTMALL」康泰網上商店售賣。

　　康泰坦言，銷售旅遊周邊產品成本很高，只希望靠薄利多銷，暫時填補停辦旅行團的缺失，但與此同時，康泰會藉此時機，優化內部管理，積極研究疫後旅遊新路線，為疫情恢復後的「翻身仗」做足準備。

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