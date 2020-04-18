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國泰關美外站 268員工受影響

2020-04-18 列印
國泰關美外站 268員工受影響
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　　疫情影響全球航運業。繼國泰航空早前宣佈關閉加拿大最後一個基地後，國泰發言人證實關閉位於美國紐約、三藩市及洛杉磯三個機艙服務員外站，共聘有二百八十六名駐美機艙服務員。至於相關員工會否被解僱，指公司正與同事及工會溝通。

　　國泰向以美國為基地的機組人員發內部信，指公司受全球疫情及經濟嚴重受挫，在未知業務何時能夠復甦下，決定關閉紐約、三藩市及洛杉磯三個機艙服務員基地，形容關閉基地是非常艱難決定，並就此事通知美國空中服務員協會。

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