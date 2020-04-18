港新增四外地輸入病例 留學生坐完疫監才確診

本港新冠肺炎疫情初步呈回落跡象，昨日新增四宗確診個案，全部由英國返港。其中一名患者完成酒店檢疫後數日才確診，會被界定為「可能本地感染個案」。食衞局副局長徐德義指疫情為長久戰，不能以短期數字決定是否可放寬限制社交距離的措施，呼籲市民不能掉以輕心，當局會適時調整及公佈有關措施。



本港昨日新增四宗確診個案，累計至一千零二十一宗，是連續第六日錄得單位數。新患者包括一名二十歲英國留學生，她上月二十一日返港，在香港遨舍衛蘭軒酒店完成強制檢疫後，回到位於鰂魚涌康怡花園一期的住所。患者上周六（十一日）感到頭痛，周一（十三日）到養和醫院求醫，其後確診，被轉送醫東區醫院。



食衞局籲不能掉以輕心



衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該患者潛伏期較長，化驗顯示其體內病毒量偏低，但她在確診前曾赴太古城商場、超市及朋友位於小欖翠景花園的住所，中心將此個案界定為「可能本地感染個案」。張竹君稱，該患者較大機會在英國感染。其餘三名患者前日從英國乘坐同一班機來港，在亞博館進行檢測後確診。



徐德義稱，疫情有初步回落跡象，但本地及外地專家都指疫情是長久戰，亦有不可預測性，不能以短期數字決定是否可放寬限制社交距離的措施，同時擔心個案會滯後出現，呼籲市民不能掉以輕心，有輕微病徵亦要向私家醫生或醫院求診。他指出，當局會視乎疫情發展，以及市民反應，適時調整及公佈限制社交距離的措施。



逾半病患康復出院



另外，醫管局總行政經理庾慧玲表示，昨日再多四十八名患者康復出院，是疫情開始以來最多人出院的一日，累計已有逾半病人出院。



她稱，近日確診個案減少，第一線隔離病牀使用量已回落至五成左右，有醫院正主力使用一線隔離病房接收新病人，情況令人鼓舞，感謝前線醫護的努力。