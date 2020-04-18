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賽諾菲葛蘭素合製疫苗

2020-04-18 列印
賽諾菲葛蘭素合製疫苗
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　　兩大藥廠賽諾菲（Sanofi）和葛蘭素史克（GSK）昨日宣佈，雙方已簽署合作意向書，使用兩間公司的創新技術開發新型冠狀病毒病（COVID-19）佐劑型疫苗（見圖），以幫助應對持續的疫情。兩公司計劃在今年下半年進行第一期臨牀試驗，若成功並通過監管當局審批，將力爭在明年下半年完成上市前所需的開發工作。

　　賽諾菲執行長 Paul Hudson表示，沒有任何一間公司可以獨自應對這場史無前例的全球健康危機，盼透過專業知識和資源的互補，製造和提供足夠的疫苗幫助阻止此病毒傳播，以達成病毒防控的目標。GSK執行長Emma Walmsley指出，透過匯聚雙方的科學專業知識、技術和能力，相信可以幫助加速全球開發疫苗的努力。

　　賽諾菲香港發言人表示，兩廠稍後會決定新疫苗在何地生產，是次合次的原意及目的，正是希望可以生產更多新疫苖，讓全世界更多人得到保護。

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