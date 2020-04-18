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黎諾㦤拍片推廣處理哮喘新指引

2020-04-18 列印
黎諾㦤拍片推廣處理哮喘新指引
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　　藝人黎諾㦤原來和太太同是哮喘患者，夫婦二人相當擔心兒子會遺傳哮喘病。他早前在醫護人員指導下，轉用長效吸入式混合型哮喘藥物，病情得以受控；近日並為香港哮喘會及香港藥學服務基金拍攝教育短片，教育市民及病友處理哮喘的國際新指引。

　　他鼓勵哮喘患者向醫生查詢所用藥物是否符合國際指引，確保病情得到理想控制，平日也要適量運動。

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