港新增登革熱輸入個案 患者曾赴泰

政府將加強防蚊滅蚊工作
另外，因應日前在元朗崇山新村錄得今年首宗本地登革熱個案，政府跨部門防治蟲鼠督導委員會昨日召開特別會議，決定全面加強防蚊及滅蚊工作，包括在未來數天在各自管轄範圍內找出蚊患黑點，進行霧化處理和清除積水，以及在合適環境使用新型捕蚊器。
針對鄉郊地區的蚊患問題，民政事務總署會聯絡地區團體以提高市民在私人地方防止蚊患的意識，包括移除可能引致積水的物品、清理積水等。
新冠肺炎疫情下，小心防疫用品陷阱。海關過去近三個月展開代號「守護者」行動，針對店舖違法賣不良口罩，巡邏及試購多款口罩及化驗，繼上月中公佈四款含菌量超標的外科口罩，最近一批二十四個口罩化驗有結果，再有四...
2020-04-18
深圳海關所屬皇崗、文錦渡、大鵬、深圳灣等海關連續查獲多宗偽瞞報醫療物資出口案件，其中涉及口罩、防護服、護目鏡等醫療物資，其中涉及逾千萬個口罩。 據新華社周四報道指，深圳文錦渡海關表示於本月十四日，在貨...
2020-04-18
「N號房」事件的調查進行有新進展。據韓聯社報道，周五上午南韓警方將「N號房」事件趙周斌（音譯）的共犯姜勳（音譯）送交檢方，並將其公開示眾。姜勳一直低頭並連聲道歉「對不起，對不起，我真心謝罪」。 據報道...
2020-04-18
據星島地產網報道，經濟前景未明，有業主減價沽貨套現，用家則趁勢上車，屋苑連錄用家承接，其中沙田第一城中層，以538萬易手，呎價18944元。另一方面，東涌東環一個低層單位，面積639方呎，以760萬易...
2020-04-17
治療新冠肺炎的美國藥物「瑞德西韋」試驗反應良好，加上美國將分階段重啟經濟，消息提振投資氣氛，港股成交急增至1379億元，同時利好恒指曾急升660點，高見24666點，創3月11日以來新高，惟尾市受滙控...
2020-04-18
熱刺在新冠肺炎疫情下財政出現壓力，主席利維為節流無所不用其極，竟欲向前帥普捷天奴開刀。後者去年十一月下台，仍享八百五十萬鎊（約八千二百萬港元）年薪，故利維希望他和現役領隊摩連奴齊齊減薪。 普捷天奴去年十一月被熱刺解僱，但合約訂明他找到新工前，會方仍需支薪。據報，利維已經找普帥商討減薪，現還有待對方答應，同時也準備游說年薪高達一千五百萬鎊的摩連奴減薪，以紓緩球會財政壓力。 網民寧願犧牲摩佬 普捷天奴和摩連奴相比，網民傾向支持前者：「既然雙方關係已經破裂，普帥應堅持按合約辦事。摩帥高薪低能，球隊四大皆空應自動減薪，但他一定拒絕，怕違約金也一齊減。」
2020-04-18
隨着5G網絡啟動，手機大廠同步推出5G新作，包括剛刷新《DxOMark》得分紀錄的HUAWEI P40 Pro，全新Leica四鏡不但憑大尺寸感光提升成像質素，同時加入多項有趣AI智能，如自動揀選最佳...
2020-04-18
新冠肺炎疫情嚴峻，政府3月29日實施「限聚令」，禁止多於4人在公眾地方聚集，不過被指電視台及電影等在街上取景拍攝存在灰色地帶。而早前已完成拍攝 的TVB科幻喜劇《食腦喪B》，在未實施「限聚令」前，拍攝...
2020-04-18
香港政壇的激進勢力不斷細胞分裂，茁壯成長，令本地政治已經陷入一個極不穩定的狀態。對外與中央嚴重對抗，對內則形成社會內部的藍黃撕裂。 激進政治主要朝兩個方面發展，在議會之內，透過拉布攬炒，令到施政效率急降，逐步癱瘓政府；而在街頭，是暴力恐怖主義的抬頭，將一切問題政治化，以暴力甚至恐怖主義方式，逼使所有人完全接受他們的政治訴求，否則就會向你施襲。今天集中講講暴恐主義的遺害。 香港向來是一個安全城市，但自從去年反修例事件之後，街頭暴力愈趨激化，開始有恐怖主義色彩。在新冠肺炎襲港之初，有人提出要對內地全面封關訴求，隨後便出現多次放置爆炸品和爆炸的恐襲事件，包括一月二十七日在明愛醫院...
2020-04-18
香港馬會將在明日賽事進行期間轉播及受注日本二千堅尼大賽。外界都認為是「鐵鳥翱天」、「戰舞者」和「里見旗幟」三雄鼎立局面。無論是當地傳媒預測，以及英國外圍莊家，均將「鐵鳥翱天」列為今場大熱門。 不過有兩個數據對「鐵鳥翱天」不利，首先此賽近年趨勢是對排內檔及大外檔馬不利，尤其是排一、二檔馬，近五年從未闖入三甲。此外，對上七屆此賽跑入三甲的二十一匹賽駒中，只有四匹體重低於四百八十公斤（約一○五六磅），「鐵鳥翱天」的磅重只有一○三○磅。 不過，「鐵鳥翱天」乃去年日本最佳兩歲雄馬，實力毋庸懷疑。而去屆盟主「農神節慶」亦是先在去年十二月贏希望錦標，然後再贏出此賽。且看「鐵鳥翱天」今次能...
2020-04-18