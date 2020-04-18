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港新增登革熱輸入個案 患者曾赴泰

2020-04-18 列印
■政府跨部門防治蟲鼠督導委員會昨召開會議，決定全面加強防蚊及滅蚊工作。
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　　衞生防護中心昨日公佈，本港在本月三至十六日期間新增一宗登革熱外地傳入個案，病人於潛伏期內曾到泰國，累計十九宗外地傳入個案及一宗本地個案。中心呼籲，市民不論在本地或外遊，時刻保持環境衞生、防蚊控蚊及採取個人保護措施。

政府將加強防蚊滅蚊工作

　　另外，因應日前在元朗崇山新村錄得今年首宗本地登革熱個案，政府跨部門防治蟲鼠督導委員會昨日召開特別會議，決定全面加強防蚊及滅蚊工作，包括在未來數天在各自管轄範圍內找出蚊患黑點，進行霧化處理和清除積水，以及在合適環境使用新型捕蚊器。

　　針對鄉郊地區的蚊患問題，民政事務總署會聯絡地區團體以提高市民在私人地方防止蚊患的意識，包括移除可能引致積水的物品、清理積水等。

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