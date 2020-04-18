﻿關注美停世衞撥款﻿ ﻿歐盟：應攜手抗疫﻿

美國總統早前宣佈暫停向世衞撥款，七大工業國組織（G7）領袖周四舉行視像會議，商討應對新冠肺炎疫情，各國對美國暫停對世衞資助做法似乎並不認同，多名領袖表明支持世衞。歐盟表示關注美國決定暫停對世衞撥款，指現時是關鍵時刻，各國有需要通過多邊體系框架合作抗擊疫情。



美國疫情仍然嚴峻，但總統特朗普稱，疫情已過頂峰，若再延長封城禁令，將嚴重危害經濟和社會。特朗普周四宣佈重啟經濟指引，只要各州份新增確診病例連續十四日下跌，就能逐步重開，分三階段逐步解除社交限制，部份確診病例很少的州份可在下月一日前進入第一階段，即重開餐廳、戲院、運動場和宗教場所等場地，並維持嚴格社交距離限制。他已致電各州州長，要求他們自行決定。



美國有共和黨成員要求特朗普，繼續扣起提供給世衛資金，直至世衛總幹事譚德塞下台。美國目前累計有逾六十七萬一千宗確診新冠肺炎病例，逾三萬三千人死亡，仍是全球最多確診及死亡國家。截至昨午，全球累計有逾二百一十五萬宗確診，超過十四萬五千人死亡。



全球確診逾215萬宗



歐洲多國的新冠肺炎疫情高峰期漸過，英國上月二十三日起「封城」，外相藍轁文表示，如現時放寬限制，很可能引發第二波疫情，故延長「封城令」至少三周。英國目前累計有逾十萬四千宗確診病例，超過一萬三千人死亡。



英再延「封城令」三周



其他歐洲國家如意大利累計超過十六萬八千宗確診，逾二萬二千人死亡；西班牙確診逾十八萬四千宗，死亡逾一萬九千人。世衞歐洲區域負責人漢斯‧克魯格表示，歐洲各國在放鬆新冠肺炎疫情防疫限制措施時，要保持警惕。



東京及新加坡單日確診再破紀錄，分別增逾二百及七百宗確診，日本國內累計有逾九千二百宗確診，新加坡有逾四千四百宗確診。



