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警突擊「陳淑莊酒吧」蒐證

2020-04-18 列印
　　立法會議員陳淑莊本月初涉違反「限聚令」，與四十多人在酒吧聲稱開會，據悉，警方研究近日一宗同類判囚案件，經過進一步調查及部署後，昨晚約八時，約十名探員持法庭手令，突擊掩至涉事深水埗大南街，陳早前疑涉違「限聚令」的酒吧蒐證，包括視察現場環境及尋找目擊證人，以調查當晚是否有人犯法。

　　警方於蒐證過程中，酒吧閘門一度關上一半，探員事後檢走一部電腦及一個熒幕，登上警方私家車離開。行動期間吸引大批傳媒追訪，酒吧索性拉閘。本月二日深夜，陳淑莊被揭發與四十多人在大南街一酒吧聚集，涉違反「限聚令」，陳事後辯稱以議員身份，處理市民申訴及開會，堅稱沒有飲酒。

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