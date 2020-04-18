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武漢修訂死亡病例增1290宗

2020-04-18 列印
■武漢政府將發放共值五億元人民幣的「武漢消費券」。
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　　湖北武漢昨日修訂當地新冠肺炎確診及死亡數目，截至昨日凌晨，確診病例上調三百二十五宗，至五萬零三百三十三宗；確診病例的死亡病例增加一千二百九十宗，至三千八百六十九宗。當地疫情防控指揮部解釋，疫情早期有些患者在家中病亡；醫院超負荷運轉下，存有遲報、漏報，以及有死亡病例信息登記不全。

　　經修訂後，內地確診病例近八萬二千七百宗，四千六百三十二人死亡。而武漢政府將由本月十九日至七月三十一日，向全體在武漢人員發放共值五億元人民幣的「武漢消費券」，而總值十八億元聯合商家發放的商家券亦同時陸續派發。

  內地前日新增二十六宗新冠肺炎確診個案，當中十五宗屬境外輸入病例，十一宗是本土病例，無新增死亡病例。國家衞健委說一周以來，全國新增本土確診病例五十二宗，是近一個月以來最多，要堅決遏制疫情反彈。

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