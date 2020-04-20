昨日下注復疫前 馬會應變奏效 總投注僅跌4.5% 馬照跑創奇蹟

由去年中至今，香港先後受反修例風波和疫情等打擊，賽馬活動面對前所未見的挑戰，馬會採取多項靈活策略維持「馬照跑」，今個馬季一共舉行了六十三次賽事，總投注額僅微跌百分之四點五，而昨天單日的投注額與上年相若，亦是疫情以來的單日最高數字，可說創造了奇蹟。此外，目前全球大部份先進賽馬國家都停賽，只有香港、日本及澳洲開賽，這現象備受國際傳媒關注。



香港賽馬活動在疫情下一直「馬照跑」，投注額亦漸回升。昨天沙田賽馬雖半閉門作賽，十場總投注額反彈至十四億九千七百萬元，接近昔日水平，亦是疫情以來單日最高數字。



本馬季第六十三次賽事昨日跑過，總投注額累積至八百三十四億元，比上季同期的八百七十三億少三十九億，僅跌約百分之四點五。只計抗疫期間數字，自一月二十七日的大初三賀歲戰， 馬會初步實施「半閉門」跑馬，至今跑過二十五次賽事，投注額為三百零三億，較去年同期間的三百五十六億少約五十三億，跌幅雖達百分之十五，但相對於各行業，賽馬無疑「跑贏大市」。當然，閉門跑馬令入場人數大減，截至昨日為止，今季入場人次只有七十六萬六千，比較去年同期跌幅達五成六。



二○一九/二○年的馬季年度，大異於昔。由去年九月一日開鑼適逢「反修例風波」，後來發生「天祿」參賽，以及全港多處堵路致運馬車受阻，令去年九月十八日與十一月三十日的跑馬地夜賽要取消，馬會所遇挑戰，前所未有。料不到更為嚴峻的考驗，還在後頭。



初三已實施半閉門賽



武漢一月二十三日封城，香港一月二十一日出現首宗確診個案，馬會在六天後的沙田初三賀歲賽即時有所反應，破天荒地以半閉門形式跑馬，只容許預先訂座人士入場，並由當日起逢賽馬日關閉全港一百一十間投注處，獨電子投注服務如常運作。結果，年初三沙田馬場僅逾八千人入場，較去年賀歲賽少近九萬人，投注額跌百分之十六至十四億七千一百萬元，影響明顯。但馬會當機立斷，一直以馬場「零確診」為目標。



之後疫情趨嚴峻，馬會更警覺，抗疫措施不斷加辣。先是六合彩由二月一日攪珠後，至今開彩無期。賽馬方面，全港投注處由二月四日起關門，同時逐步收緊賽馬日入場限制，最初只准參賽馬主帶賓客入場，繼而只准馬主攜眷，入場人數由千計跌至百計，馬會曾封會所及電話投注部，務求於疫情中繼續跑馬。三月二十九日沙田賽事，馬會史無全例「全閉門」跑馬，令香港賽馬史首次出現「零」入場觀眾。



該場抗疫戰中，馬會對騎師監管尤其嚴格，曾一度強制騎師每日晨課前接受檢測，期間還發生過剛獲發牌的見習騎師勞景晹從澳洲回港後，因在隔離期間私自外出，即被吊銷牌照的小插曲。



與此同時，馬會為顧及馬迷需要，另有對策，嘗試一周兩次於非賽馬日子開放沙田、快活谷兩個馬場及十多間投注處，雖不設受注服務，卻讓馬迷存款、收派彩及開戶。由於馬會近年致力發展電子投注服務，馬迷毋須出門亦可在家中投注或轉帳，這亦是保住投注額的關鍵。至於港人在抗疫中卻不減賽馬熱衷，就可從投注處曾出現過長長人龍印證。當然，閉門跑馬令入場人數大減在所難免，截至四月十五日的跑馬地夜賽為止，今季入場人次只有七十六萬六千，較去年同期下跌五成一。



當香港馬仍照跑，其他不少先進的賽馬國家，卻蹄聲暫息，包括美、英、法等地，傳統大賽諸如美國肯塔基打吡、英國葉森打吡，全部暫無賽期。就連三月尾全球最高獎金賽馬日「杜拜世界盃」亦停辦一年。唯獨澳洲與日本因循香港馬會的閉門措施，賽馬得以繼續。