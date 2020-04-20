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許樹昌料限聚限客令將延長

2020-04-20 列印
　　限聚令及限客令等多項防疫措施將於本周四屆滿，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌預料政府會延長各項措施，並稱經過兩個潛伏期、即二十八日後，如沒有本地個案及異常社區群組爆發，疫情相對來說才算受控，否則政府和市民也不能鬆懈。

　　醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，料疫情將持續，在餐廳食肆等場所應加設屏障，以減少飛沬傳播，減低傳染機會。



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