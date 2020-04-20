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團體倡銀行准債仔延遲還債

2020-04-20 列印
　　許多打工仔因疫情面臨減薪甚至失業，短期內無力應付債務。工聯會訪問二百一十八名非公屋居民，發現有三成六受訪者期望銀行及財務機構可讓負債人無條件延遲還款，有三成一人希望降低利息，同時，有兩成七人要求可「還息不還本」。

　　調查顯示，六成二受訪者正供樓，三成五背負銀行債務，三成人的信用卡透支，一成七則有財務公司債務。而供樓人士中，有兩成七同時有其他債務。

　　為免有大量家庭因無力還債而演變成悲劇，工聯會強烈建議當局應在未來十二個月，讓欠債家庭可「還息不還本」及「無償押後還款」。

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