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民陣已入紙申請「七一大遊行」

2020-04-20 列印
民陣已入紙申請「七一大遊行」
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　　警方日前以涉嫌組織及參與未經批准集結等罪名，拘捕十五名民主派人士。民陣昨表示，已入紙申請「七一大遊行」，強調不會因「大搜捕」而退縮。

　　拘捕者包括壹傳媒創辦人黎智英(見圖)、《基本法》起草委員會委員李柱銘、公民黨前法律界議員吳靄儀、民陣副召集人陳皓桓、立法會議員梁耀忠等十五人。美國民主黨眾議院議長佩洛西表示，香港的民主及人權繼續受到攻擊，認為總統特朗普須盡快落實《香港人權與民主法案》。外交部駐港公署發言人發聲明批駁，美國政客為香港反中亂港份子開脫罪責是助紂為虐、褻瀆法治，再次暴露了他們與反中亂港份子沆瀣一氣、狼狽為奸的醜惡行徑。政府發言人表示，律政司的檢控工作是嚴格按照法律進行，檢控決定獨立作出，不受干涉。

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