滬衞視﻿台籍記者被逐出白宮﻿ ﻿強調無愧公道自在人心﻿

新冠肺炎全球擴散仍未緩和，美國總統特朗普再度把矛頭指向中國，警告如中國蓄意隱瞞疫情，將要承擔後果。上海東方衞視記者張經義日前在美國白宮記者會上表示來自台灣，特朗普發文稱應該趕他走；張則強調問心無愧。



美國疫情仍然嚴重，單日新增逾二萬八千宗，累計確診個案逾七十三萬宗，有三萬九千多人死亡；總統特朗普指疫情已經過了頂峰，德州及佛蒙特州將局部解除禁令，重啟商業活動。特朗普不滿日前在白宮記者會上，出生台灣雲林的上海東方衞視記者張經義表示自己來自台灣。被趕記者回應稱，「問心無愧，公道自在人心」。



特朗普日前宣佈暫停向世衛提供資助，新華社報道，國務委員兼外長王毅與世衞組織總幹事譚德塞昨日通電話，指目前全球抗疫的關鍵時刻，支持世衞和譚德塞。他又指世衞所受的攻擊和抹黑，沒有事實根據。譚德塞感謝中方對世衞持續堅定的支持，指若國際社會出現分裂，病毒就會乘虛而入，失去更多生命。全球確診新冠肺炎已突破二百三十二萬宗，逾十六萬人死亡。



英女皇取消祝壽禮炮



另外，英國正全力對抗疫情，英女皇伊利沙伯二世本月二十一日的九十四歲生日，將取消祝壽禮炮，為女皇在位六十八年來首次。因確診一度要入住醫院深切治療部的英國首相約翰遜，據報出院後遙距指揮下屬。而法國國防部表示，航空母艦「戴高樂號」上的一千八百名官兵，有一千零八十一人確診，法國累計確診病例逾十五萬宗。



日本新冠肺炎確診病例突破一萬宗，政府日前向每戶派發兩個布口罩，首批五十萬個優先發放給孕婦，日本共同社報道有孕婦收到口罩後，發現部份有污漬及有蟲，厚生勞動省呼籲地方政府調查。



