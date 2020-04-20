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內地專家否認病毒源自實驗室

2020-04-20 列印
　　有外媒報道指新冠肺炎病毒源頭，來自武漢病毒研究所，武漢國家生物安全實驗室主任袁志明接受內地傳媒訪問表示，這完全是外界猜測，病毒研究所沒有人受感染，他又稱研究所有嚴格管理，認為外界有這種聯想並不可怕，可怕是有人故意將事情轉移到武漢病毒研究所。他又認為要人工合成這種病毒，已超出一般人類智慧。

　　第一名上報疫情的湖北省中西醫結合醫院內科主任張繼先，向內地傳媒公開最初一批七名病人的診症記錄，指去年十二月二十六日首次接觸病人，後來收治類似的病人增加，多與華南海鮮市場有關，更存在傳染性；至十二月二十九日把個案上報。至於為何不早些公開，張繼先指應該有科學佐證才能公開。

　　國家衞健委公佈，內地截至昨凌晨零時止，新增十六宗新冠肺炎個案，其中九宗屬境外輸入，七宗本土病例，分別黑龍江六宗及廣東一宗。

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