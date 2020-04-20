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DSE試場加開課室分流考生

2020-04-20 列印
■鄧振強表示，學校將加開課室，分流原本安排在禮堂應考的考生。資料圖片
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　　中學文憑試在周五開考，中學校長會主席鄧振強昨表示，相信考生懂得保護自己，是相對安全群組，學校會加開很多課室，分流原來安排在禮堂應考的考生，提醒同學要提早到學校，聽清楚指示到正確地方。津貼中學議會當然執委、獅子會中學校長林日豐表示，已在試場設置透明膠片作屏風，以分隔略有不適的學生應試。

　　鄧振強指早前向教育局建議，調配大學一半的國際生學位，給今年文憑試考生，以及在外國讀預科、因疫情返回本港升學的學生。教育局指這是院校自主的事宜。

澳門中學分階段復課

　　另外，鄧振強指相信文憑試工作有助校方準備好復課，業界擔心停課太久對學生有不利影響，認為可探討會否安排各級學生在部份時間復課，部份時間進行線上學習。而澳門政府昨宣佈中學將分階段復課，高中將在五月四日復課，初中教育階段計劃於五月十一日起復課。

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