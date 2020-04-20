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洲際酒店停業 市民「打卡」懷緬

2020-04-20 列印
　　屹立尖東海傍四十載的香港洲際酒店昨今最後一天營運，今日起關閉進行為期三十個月的翻新，預計二○二二年再以香港麗晶酒店的名字重新開業。有市民及前酒店員工昨到酒店附近一帶拍照留念，懷緬過去在此處的歡樂時光。酒店發言人曾指會為員工提供協助，至重新開業時，會將他們優先考慮加入酒店。

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