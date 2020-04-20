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自煮揾食——小紅書蒜泥白肉

2020-04-20 列印
做法 白肉： 5.將五花腩切成薄片，逐片放在碟上。
做法 蒜泥醬： 1.拍扁蒜頭，蒜頭和薑切碎。
做法 蒜泥醬： 3.將薑碎、鹽、蒸魚豉油及辣椒醬加進蒜粒，全部攪勻即可。
■最後將蒜泥醬淋在五花腩薄片上即可。
■小紅書上可找到不少美食食譜。
自煮揾食——小紅書蒜泥白肉
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　　抗疫期間，食肆枱與枱之間要保持1.5米距離，而每枱進餐亦不可多於四人，一方面令不少市民選擇不出街食飯，與此同時亦造就許多新「廚神」誕生！一眾米線控，是否很掛住平日常吃的米線及蒜泥白肉？雖然坊間米線連鎖店的湯底秘方不公開，不過在有「內地版IG」之稱的小紅書，不難找到蒜泥白肉的簡易食譜。小編看罷立刻到街市買材料回家試煮，真的超容易！文：Charly

材料

八角 少量

花椒 少量

香葉 少量

葱 1條

薑 少量

五花腩 1大件

蒜頭 2個

蒸魚豉油 少量

鹽 少量

辣椒醬 少量



做法

白肉：

1.薑去皮切片。

2.切走葱頭，留起一小段葱備用，然後將葱打結。

3.冷水落五花腩、葱結、薑片、八角、花椒和香葉，大火煮30分鐘，滾起轉中火。

4.五花腩滾起放涼30分鐘。

5.將五花腩切成薄片，逐片放在碟上。



蒜泥醬：

1.拍扁蒜頭，蒜頭和薑切碎。

2. 留起的葱段切粒。

3.將薑碎、鹽、蒸魚豉油及辣椒醬加進蒜粒，全部攪勻即可。

文：Charly
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