自煮揾食——小紅書蒜泥白肉

抗疫期間，食肆枱與枱之間要保持1.5米距離，而每枱進餐亦不可多於四人，一方面令不少市民選擇不出街食飯，與此同時亦造就許多新「廚神」誕生！一眾米線控，是否很掛住平日常吃的米線及蒜泥白肉？雖然坊間米線連鎖店的湯底秘方不公開，不過在有「內地版IG」之稱的小紅書，不難找到蒜泥白肉的簡易食譜。小編看罷立刻到街市買材料回家試煮，真的超容易！文：Charly



材料



八角 少量



花椒 少量



香葉 少量



葱 1條



薑 少量



五花腩 1大件



蒜頭 2個



蒸魚豉油 少量



鹽 少量



辣椒醬 少量







做法



白肉：



1.薑去皮切片。



2.切走葱頭，留起一小段葱備用，然後將葱打結。



3.冷水落五花腩、葱結、薑片、八角、花椒和香葉，大火煮30分鐘，滾起轉中火。



4.五花腩滾起放涼30分鐘。



5.將五花腩切成薄片，逐片放在碟上。







蒜泥醬：



1.拍扁蒜頭，蒜頭和薑切碎。



2. 留起的葱段切粒。



3.將薑碎、鹽、蒸魚豉油及辣椒醬加進蒜粒，全部攪勻即可。



文：Charly