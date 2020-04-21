殺傷力半米範圍 炸彈信寄警總 陰謀「恐襲」一哥

警務處處長鄧炳強警告本港出現「本土恐怖主義活動」後，昨天灣仔警察總部收到針對他的炸彈信件，警方人員收件後聞到易燃液體的氣味，拆開時白煙冒出。警方爆炸品專家形容該信件內有炸彈，一旦爆炸，半米範圍內足以傷人。警方指出，有關炸彈近年常見於國際恐怖份子使用。



港島總區刑事總部高級警司吳穎詩表示，昨早十時二十分警察總部人員收到一封信件，註明警務處處長鄧炳強收。人員聞到易燃物品氣味，於是通知爆炸品處理人員。消息稱，當時人員拆開一個有厚度的信封，突然有白煙冒出。



爆炸品專家發現信作內有爆炸裝置，將之處理。據悉，內有一個裝置，包括兩粒電芯、電線等零件。警方檢走化驗是否含有炸藥成份，事件中無人受傷。案件交港島總區刑事總部跟進。



爆炸品處理課：拆件後冒煙



警方表示，炸彈是一個專業裝置，信件封面以英文書寫，收件人為警務處處長，相信寄件人是有意圖令收信人打開時受傷，不排除人員打開信件時產生熱力，觸動裝置而冒煙。這是首次針對警務處處長鄧炳強的炸彈信件，警方會調查是否與早前警察總部收到粉末信件有關。本月七日，灣仔警察總部收到一封寄給「警察招募組」的白色粉末信，爆炸品專家經調查後證實粉末是食用的粟粉。本月九日，旺角西洋菜北街警察體育遊樂會亦收到內藏不明白色粉末的信件，一度恐為炭疽菌，其後證實沒有危險成份。



警方嚴厲譴責



爆炸品處理課高級炸彈處理主任馬偉德指出，該土製炸彈與近月發現的爆炸品不同，它針對任何打開的人，半米範圍內足以傷人，包括面部、眼部及手部受傷，類似炸彈裝置，近年常見於國際恐怖份子使用。



警方稱，爆炸裝置非常不穩定，可能會傷及平民，警方對公然挑戰執法機關行為，予以嚴厲譴責，會全力調查。根據香港法例二百章第五十三條，任何人導致危害生命或財產的爆炸，一經定罪，可判處終身監禁。



警務處處長鄧炳強早前說，反修例事件以來，示威者暴力不斷升級，警告本港已出現「本土恐怖主義活動」。去年六月開始至今，警方多次破獲暴力示威者使用及收藏真槍及土製炸彈等致命武器，包括去年十二月分別在港島區及大埔等行動中檢獲一批長短槍及逾百發子彈，以及土製炸彈，有十多人被捕。