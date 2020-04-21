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探員破門入屋　拘藏槍械配件男子

2020-04-21 列印
探員破門入屋　拘藏槍械配件男子
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　　俗稱O記的多名警方有組織罪案及三合會調查科探員，昨晚掩至沙田廣源邨廣橡樓一低層單位調查，檢獲懷疑槍械配件，拘捕一名男子（見圖），初步相信與反修例暴力事件有關。消息稱，探員接報指單位有人藏有槍械，探員在昨天傍晚約五時，破門入屋調查後，拘捕一名男子，檢獲懷疑槍械配件。

  警欲將疑犯帶走時，一批街坊聲稱聽到單位有打鬥聲，以及大門有被撬痕迹，恐發生意外，通知區議員到來協助，各人一度包圍探員，並拒讓探員離開。

  大批警員接報到場了解，證實為O記探員正執行職務，事件擾攘近四小時後，探員將單位內一名男子蒙頭帶走調查。事件中，一名大廈保安員一度被街坊埋怨放探員登樓，報稱被打，不適送院。
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