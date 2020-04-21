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元朗大會堂擱置「自願捐薪」

2020-04-21 列印
　　有工會接獲元朗大會堂員工求助，指大會堂因疫情而每月虧蝕約六十萬元，只餘四百萬至五百萬元儲備，要求員工捐薪一成及簽署同意書，工會質疑事件違反僱傭條例，昨到元朗大會堂外請願，要求社署介入調查事件。元朗大會堂最後決定擱置向員工提出自願捐款方案。

　　社署表示，元朗大會堂現時接受社署津助，機構須把津助用作提供指定服務，但機構營辦的自資服務、相關人事及財務管理則不屬機制範圍。元朗大會堂其後回覆表示，機構由二月起收入驟減，在仍要支付員工全部薪酬，每月均錄得赤字。機構董事會昨商討財政問題及開源節流方案，最後決定會協助改善現況，不會要求員工自願捐款。

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