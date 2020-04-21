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消夜十警涉「犯聚」 署方申傳票

2020-04-21 列印
　　十名休班警員周日清晨於元朗消夜時，一名四十歲男警員疑用玻璃樽及手襲擊一名三十一歲女警後離去，他涉嫌普通襲擊被捕，其後獲准保釋，現已停職。警方進一步調查後相信，案中十名警員一同用膳，涉違反禁止群組聚集規例，將向法庭申請有關傳票。

　　至於有關食肆負責人，亦涉嫌違反有關限制食肆經營的規例，警方會申請傳票。警方強調非常重視警員操守，任何警員違法絕不容忍及姑息，定必嚴正處理、進行刑事調查及紀律覆檢。

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