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李文亮等殉職醫護警員 獲頒「青年五四獎章」

2020-04-21 列印
■李文亮、夏思思等33人獲追授「中國青年五四獎章」。
李文亮等殉職醫護警員 獲頒「青年五四獎章」
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　　內地公佈本年度「中國青年五四獎章」名單，將向三十三名在抗疫期間殉職的醫護及警員等追授獎章，當中包括最先披露武漢有不明原因肺炎受人關注的眼科醫生李文亮。他在新冠肺炎疫情中，因對社會發出預警而被武漢警方訓誡，其後因被病毒感染不幸去世，離世後才被追認為「三八紅旗手」。

　　另外，還有年僅二十九歲的武漢消化內科女醫生夏思思，為了治療病患，不幸感染新冠肺炎過世。其他獲嘉許者包括武漢火神山、雷神山醫院建設團隊，多間大學醫療團隊等。

　　國家衞健委公佈截至昨凌晨零時，全國新增十二宗確診病例，其中四宗為本地確診，全國累計有逾八萬二千七百四十七宗確診病例。

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