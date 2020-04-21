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印度商人違檢疫令離港囚四周

2020-04-21 列印
　　政府自上月十九日實施《外國地區到港人士強制檢疫規例》，強制從中國以外的所有地區的抵港人士接受十四日強制檢疫。一名印度籍商人上月從土耳其來港，惟在抵港翌日即試圖經深圳灣口岸離港，被入境處人員截獲。該商人被控「未獲授權人員許可而離開檢疫地點」罪，為有關規例實施後，首位被檢控的外籍人士。被告昨日在觀塘裁判法院承認控罪，被判囚四周。

  辯方求情時表示，三十一歲被告Kumar Deepak為印度軟件商人，過去兩年間五度來港。被告上月來港後，收到民政事務署一份關於到中國內地的指引文件，被告誤以為是離港許可，出於誤會而離開檢疫地，他對犯錯為他人帶來的不便，深感抱歉。

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