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《左右紅藍綠》涉煽動仇恨 港台違規接警告

2020-04-21 列印
《左右紅藍綠》涉煽動仇恨 港台違規接警告
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　　通訊局裁定，香港電台電視節目《左右紅藍綠》其中一集涉嫌煽動仇恨，違反規定，向港台發出嚴重警告。涉事節目去年十一月二十日播出，由教大亞洲及政策研究學系蔡俊威主持（見圖），他講及理大衝突。事後一共受到三百四十七宗投訴。

  通訊局批評，主持在節目上的言論缺乏證據支持，將警方的行動妖魔化，和恐怖份子相提並論，是煽動對警隊的仇視，而港台沒有盡一切合理努力，確保節目中的資料準確無誤。

　　港台表示，尊重通訊管理局的裁決，在通訊局轉介投訴之前，已移除節目網上版本。政府表示，尊重通訊局對港台投訴的裁決。商經局局長邱騰華認為，事件性質嚴重，港台必須就裁決盡快作出正面和負責任的回應，包括全面檢討其節目編輯和製作的機制，確保同類錯誤不再發生。

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