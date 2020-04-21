三八折換購兒童必讀英文書推介

盛傳多蒙特翼鋒查頓辛祖是曼聯今夏的收購目標，此子早前亦在社交網站暗示有意成魔。根據英國傳媒周日報道，紅魔已經與前者的團隊秘密談判數個月，甚至已經達成個人協議，只要作出合適報價，便可正式簽入這位二十歲翼鋒。 曼聯一直與查頓辛祖扯上關係，而前者上周與球迷在社交網站直播期間，又以飲水暗示有興趣加盟紅魔。而據英國《太陽報》周日消息，曼聯其實已經早在數個月前派人與辛祖的團隊秘密談判，盛傳雙方已經敲定了合約年期、薪金、獎金、違約金等個人條款細節。 蜂軍放風價高者得 如今曼聯只需說服多蒙特放人便可，而蜂軍行政總裁華斯基斯亦曾經直言︰「我們不會強留有離心的球員，但前提是要得到應有...

2020-04-21