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房署指已安排承建商跟進 「居屋王」冠德苑部份單位漏水

2020-04-21 列印
■房屋署稱，已安排承建商跟進何文田冠德苑的問題事項。
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　　「居屋樓王」何文田冠德苑鄰近名校網，部份單位更坐擁維港海景，開賣以來備受歡迎。有業主收樓後卻發現，單位牆身滲漏及有空心磚問題。房屋署向傳媒證實事件，指已安排承建商跟進。有房委會委員表示，該會需監督承建商及審視建屋壓力，尤其擔心在大建屋量下，出現「趕交功課」情況。

　　有冠德苑業主向傳媒表示，在裝修期間發現其單位的睡房牆角滲水，並指早前驗樓已發現單位出現空心磚等情況。驗樓師其後發現，滲水位置的牆身有長達兩呎裂紋，估計是石屎質素差劣所致。

　　房屋署證實事件，指承建商在收到報告後已立即安排檢查及跟進。

　　冠德苑的承建商則指，已為單位進行防漏加固修補工程，正測試修補的位置有否出現滲漏，並正調查滲漏成因。

　　房委會委員招國偉明言，冠德苑的情況不理想，擔心在大量建屋下，出現「趕交功課」的情況，房委會需正視問題，監督承建商及審視建屋壓力。

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