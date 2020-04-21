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巴黎四自來水樣本含新冠病毒

2020-04-21 列印
　　新冠肺炎病毒無處不在。法國巴黎市政府表示，過去二十四小時內，水務部門檢測二十七個自來水非飲用樣本，發現四個有新冠病毒存在。該類水源已立即暫停使用。

　　目前全球確診個案已突破二百四十萬宗，超過十六萬人死亡。

  美國累計超過七十五萬人確診，逾四萬人死亡，仍然是全球最多。總統特朗普說，會再引用國防生產法，協助本土企業增加生產進行快速測試用的採樣棉棒，預料可提升產量至每月二千萬支，疫情突顯供應鏈回歸美國的重要性。

　　歐洲疫情仍然嚴重，西班牙累計超過十九萬宗確診，逾二萬人死亡。意大利則有逾十七萬宗，死亡超過二萬三千人。

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