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廠商會歡迎次輪抗疫基金獲批

2020-04-21 列印
廠商會歡迎次輪抗疫基金獲批
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　　中華廠商聯合會歡迎立法會財委會早前通過第二輪防疫抗疫基金的撥款申請，會長吳宏斌（見圖）冀有關資助能盡快發放，以解市民及企業的燃眉之急；預測本港失業率在未來一、兩季將會急速上升，政府的「保就業計劃」及多項針對各行業的支援措施，將有助延緩失業和企業倒閉潮。

　　此外，廠商會亦認同港澳辦和中聯辦就立法會內務委員會的困局發聲，認為內會因為政治因素而「停擺」，阻礙多項民生及經濟的法案審議，危及公眾利益，廠商會冀立法會事務能重回正軌。

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