五政策局換將 四人離任 入境處長升局長 問責班子大洗牌

特首林鄭月娥五年任期已過一半，傳出問責官員將出現大調動。消息指，入境處處長曾國衞將接替聶德權，出任政制及內地事務局局長，而聶德權會平調出任公務員事務局局長，接替即將退休的羅智光。與此同時，民政事務局局長劉江華、財經事務及庫務局局長劉怡翔、創新及科技局局長楊偉雄及公務員事務局局長將會離開問責官員隊伍。



據悉，現年五十六歲的曾國衞將接替聶德權，出任政制及內地事務局局長。現年五十五歲的聶德權會平調至公務員事務局局長，代替現任的羅智光。同時，勞福局副局長徐英偉將接替劉江華，出任民政事務局局長；機電工程署署長薛永恒接替楊偉雄，出任創新及科技局局長；金融發展局行政總監許正宇將接替劉怡翔，出任財經事務及庫務局局長。此外，入境事務處副處長區嘉宏很大機會接替曾國衞，出任入境處處長。



聶德權平調 取代羅智光



曾國衞上月曾兩次跟聶德權乘包機赴湖北，接載滯留當地的港人回港，表現突出；他二月時曾到日本，協助乘坐鑽石公主號的港人回港。曾國衞一九八六年畢業於中大新聞及傳播學系，隨後加入入境事務處，任職助理入境事務主任，一六年升任處長，原定今年九月退休，仕途上升，將加入問責團隊。聶德權在一九八六年加入公務員行列，一七年加入林鄭月娥的問責團隊，是當時最年輕的問責局長。外界視聶德權為林鄭最信任的問責官員之一。



六十二歲的劉江華，曾任民建聯副主席及行政會議非官守成員，他一二年代表民建聯連任立法會議員失敗，同年年底獲委任為政制及內地事務局副局長，一五年接替曾德成出任民政事務局局長。劉江華在擔任問責官員期間甚少公開發言，去年他隨特首舉行「社區對話」，在台上不發一言。據悉，他將離開政府。



四十四歲的徐英偉，加入政府前曾任職銀行界，○六年加入民建聯，○八年起擔任民政事務局局長政治助理，一七年獲委任做勞福局副局長。當局○八年正式引入副局長及政治助理制度，若委任消息確實，他將是第一個從政助升任局長的人物。



劉江華楊偉雄劉怡翔離任



六十四歲的楊偉雄，於一五年正式出任創科局局長，但此前泛民主派一度「拉布」拖延通過成立創科局，其間時任特首梁振英委任他當創新及科技顧問兼行會成員。他在任時甚少公開發言。據悉，楊偉雄將離開政府。



此外，已故民政事務局前副局長許曉暉的胞弟許正宇，在○八年加入民建聯，現為黨中委，傳他將接替劉怡翔，出任財經事務及庫務局局長，現年六十九歲的劉怡翔將離開政府。



立法會議員田北辰認為，曾國衞的情緒智商高，同時熟悉政府運作，加上他曾任入境處駐京辦主任，與內地官員有聯繫，應能勝任政制及內地事務局局長的職位。