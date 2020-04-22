五政策局換將 四人離任 入境處長升局長 問責班子大洗牌

據悉，現年五十六歲的曾國衞將接替聶德權，出任政制及內地事務局局長。現年五十五歲的聶德權會平調至公務員事務局局長，代替現任的羅智光。同時，勞福局副局長徐英偉將接替劉江華，出任民政事務局局長；機電工程署署長薛永恒接替楊偉雄，出任創新及科技局局長；金融發展局行政總監許正宇將接替劉怡翔，出任財經事務及庫務局局長。此外，入境事務處副處長區嘉宏很大機會接替曾國衞，出任入境處處長。
聶德權平調 取代羅智光
曾國衞上月曾兩次跟聶德權乘包機赴湖北，接載滯留當地的港人回港，表現突出；他二月時曾到日本，協助乘坐鑽石公主號的港人回港。曾國衞一九八六年畢業於中大新聞及傳播學系，隨後加入入境事務處，任職助理入境事務主任，一六年升任處長，原定今年九月退休，仕途上升，將加入問責團隊。聶德權在一九八六年加入公務員行列，一七年加入林鄭月娥的問責團隊，是當時最年輕的問責局長。外界視聶德權為林鄭最信任的問責官員之一。
六十二歲的劉江華，曾任民建聯副主席及行政會議非官守成員，他一二年代表民建聯連任立法會議員失敗，同年年底獲委任為政制及內地事務局副局長，一五年接替曾德成出任民政事務局局長。劉江華在擔任問責官員期間甚少公開發言，去年他隨特首舉行「社區對話」，在台上不發一言。據悉，他將離開政府。
四十四歲的徐英偉，加入政府前曾任職銀行界，○六年加入民建聯，○八年起擔任民政事務局局長政治助理，一七年獲委任做勞福局副局長。當局○八年正式引入副局長及政治助理制度，若委任消息確實，他將是第一個從政助升任局長的人物。
劉江華楊偉雄劉怡翔離任
六十四歲的楊偉雄，於一五年正式出任創科局局長，但此前泛民主派一度「拉布」拖延通過成立創科局，其間時任特首梁振英委任他當創新及科技顧問兼行會成員。他在任時甚少公開發言。據悉，楊偉雄將離開政府。
此外，已故民政事務局前副局長許曉暉的胞弟許正宇，在○八年加入民建聯，現為黨中委，傳他將接替劉怡翔，出任財經事務及庫務局局長，現年六十九歲的劉怡翔將離開政府。
立法會議員田北辰認為，曾國衞的情緒智商高，同時熟悉政府運作，加上他曾任入境處駐京辦主任，與內地官員有聯繫，應能勝任政制及內地事務局局長的職位。