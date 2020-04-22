﻿港澳辦發言人重申中央權力 ﻿﻿轟郭榮鏗違誓言嚴重濫權﻿

繼中聯辦和港澳辦日前炮轟公民黨立法會議員郭榮鏗拉布，令立法會內會經半年仍未選出新主席後，國務院港澳辦昨天罕有連發三篇聲明，重申中央有權力有責任維護香港憲制秩序，立法會內會停擺妨礙特區政治體制有效運作，並稱中聯辦完全有權力和有責任代表中央行使監督權；又再次點名批評郭榮鏗蓄意違背誓言、嚴重濫權行為涉嫌公職人員行為失當。



港澳辦在網站以問答方式刊出三份聲明，其中一篇談到早前兩辦談話是否干預香港內部事務，並有人質疑中聯辦受《基本法》二十二條規限，港澳辦發言人強調有關說法不準確，指中央授予特區高度自治權，並不意味中央沒有或放棄監督權。中聯辦是中央政府的派出機構，代表中央處理香港有關事務，完全有權力、有責任對涉及中央與特區關係事務行使監督權。如出現嚴重影響「一國兩制」方針和《基本法》全面準確實施的情況，出現損害國家和香港根本利益情況，中央必須過問。



港澳辦指，郭榮鏗之流歡迎外部勢力的非法干預，強調中央有信心確保「一國兩制」方針不會變，更指「郭榮鏗等人該醒醒了」。



支持警方嚴正執法



另一篇指郭榮鏗拖延內會主席選舉是為了阻止國歌法等通過，反問他是否真認同「一國」原則，以及真誠擁護《基本法》。港澳辦批評郭榮鏗夥同反對派議員惡意拉布，將事關香港市民切身利益的大量法案議案擱置，行為是蓄意違背誓言、涉嫌公職人員行為失當，強調事實清楚，鐵證如山。根據《基本法》一○四條，任何人拒絕或忽略所作誓言，必須承擔法律責任。



對於警方以涉嫌組織非法集結等罪名，拘捕黎智英、前立法會議員李柱銘等十五人，港澳辦支持香港警方嚴正執法，維護法治和社會正義，強調無人有法外特權。發言人又批評美、英政府和政客說三道四，將非法集會美化為自由民主行動，港澳辦強烈譴責。



