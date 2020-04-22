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批郭榮鏗癱瘓內會民建聯促嚴肅跟進

2020-04-22 列印
　　民建聯認為港澳辦最新文章反映，中央非常關注香港目前面對政治「攬炒」及癱瘓香港的困局，各界必須正視和支持中央及特區政府的應對措施；更批評公民黨議員郭榮鏗癱瘓立法會內務委員會，違反就任立法會議員的宣誓，要求政府嚴肅跟進。民建聯指，各界必須正視中央行使的監督權，並共同譴責及敦促郭榮鏗等反對派議員，停止政治「攬炒」，以及拉布停擺內委會的圖謀。

郭榮鏗：應運用集體智慧解決

　　全國港澳研究會副會長劉兆佳則認為，中央表明強硬態度，預料中央及特區政府會嚴格按照人大釋法，審核議員、參選人及候選人資格，反對派人士如不能符合，日後議員或參選資格會受挑戰。

　　郭榮鏗表示，中央是要對香港採取全面管治權，若為港人爭取民主、自由而被撤銷議員資格，將會是他的光榮，並無遺憾。他又指要處理內委會死結，運用議員集體智慧思考如何解決，才是最穩妥。

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