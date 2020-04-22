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林鄭重申兩辦有權監督

2020-04-22 列印
林鄭重申兩辦有權監督
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　　特區政府上周六晚發新聞稿，先指中聯辦根據《基本法》第二十二條成立，後又兩度發稿否定此說法。特首林鄭月娥（圖）昨天在召開行政會議前發言，就事件致歉，她承認過去官員對《基本法》的認識未必完全透徹；現時政府立場是很清晰，兩辦代表中央在港機構，有權有責監督《基本法》落實。

　　她指，事件不應被人用來轉移視線，強調問題的核心，是部份立法會議員，特別是公民黨郭榮鏗在立法會內惡意拉布，罔顧公眾利益，影響立法會的運作，偏離《基本法》下立法會須履行的職責。她認為，任何人將中聯辦合憲合法合理，代表中央行事的言論，視為干預，是別有用心。

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