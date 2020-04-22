﻿港增四確診屬外地輸入﻿ ﻿專家指復陽少年無傳染性﻿

本港昨日新增四宗新冠肺炎確診個案，均由外地輸入，為連續第二日沒有本地個案。就一名十七歲男病人出院後，前日再驗出對病毒呈陽性，醫管局指該病人病毒量較低，專家相信只是殘餘病毒，不具傳染性。



本港再多四人染疫，累計至一千零二十九人確診。新確診包括一對由美國返港的夫婦，兩人在美期間先後出現鼻塞、喉嚨痛等病徵，其後病徵有好轉，抵港後在亞博館接受檢測確診。另外兩宗名患者均由英國返港，都沒有病徵，包括一名十三歲女學生。兩人均在亞博館接受檢測後確診。



一名十七歲英國留學生於三月二十七日確診，本月七日出院，前日再驗出對病毒呈陽性，目前留醫瑪麗醫院兒科，沒有病徵，情況穩定。衛生防護中心傳染病處主住張竹君表示，該病人出院後在家獨居，其家人暫住酒店，因打算搬回家住，故讓患者再做一次病毒測試，結果發現呈陽性，病毒量較低。病人與家人沒有接觸，家傭曾入屋換窗簾及倒垃圾，均不是密切接觸者，當局會向他們派樣本樽。



醫管局總行政經理劉家獻指暫時未知驗出的病毒是活或死，專家相信只是殘餘病毒，不具傳染性，指有四成沙士病人出院後仍有殘餘病毒，有關情況非新事，而目前出院標準安全，但強調專家小組會再檢視做法。



至於日前確診的維珍航空女地勤，張竹君指有六名密切接觸者或同事已接受測試，結果均呈陰性。另外，衛生防護中心總監黃加慶稱，留意到坊間部份市民有意做抗體測試，截至目前抗體測試仍未標準化，且並未成熟，提醒抗體測試的作用有限。



