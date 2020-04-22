  • 2020年4月22日 星期三
  • 23º
  • 96%
熱門： 限聚令聶德權金正恩新冠肺炎廚櫃

日報新聞 > 港聞

美股中段跌674點

2020-04-22 列印
　　國際石油供應過剩更出現庫存危機，油價跌至負數震驚市場，美股杜指昨晚開市曾跌超過五百點，至中段杜指報二二九七五點，跌六百七十四點；納指則報八二三一點，跌三百二十九點。滙控美國預託證券價格見三十八點零七港元，跌一點零八港元；騰訊則見三百九十六點二六港元，跌四點三四港元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd