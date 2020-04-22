期油價暴瀉至負數 油公司：適時調整價格

國際油價今年以來下滑，繼月初產油國減價戰後，新冠疫情重創全球原油需求，紐約五月期油價格兩度跌至負數，引起港人關注油公司長期加快減慢的營商手法，有油公司解釋，於本地出售的車用燃油全為進口成品油，不宜將其零售價與國際原油價格比較。但有經濟學系教授及消委會均指，本港汽油市場透明度低，促政府及油公司增加訊息披露的透明度。



紐約五月期油前晚史無前例暴跌至負數，低見每桶負四十點三二美元，昨早在亞洲交易時段反彈至正數，但昨晚再度跌至負數，曾報每桶負四點四三美元。國際原油價大跌，引起公眾關注本港油公司會否同步下調本地車用燃油零售價，並批評油公司的價格長期加快減慢，由年初至今只下跌一成多，跟不上國際油價走勢。



埃克森美孚（ESSO）接受查詢時表示，在本地出售的車用燃油全為進口成品油，故不宜將本地車用燃油零售價與國際原油價格直接比較。蜆殼（Shell）亦指坊間經常提到的原油價格，並不適用於本港的燃油市場，指若情況許可，會適時調整零售價格。



消委會回應指，一直關注汽油市場的定價行為，直指本港汽油市場透明度較低，會方要獲取相關數據和資料以作分析，面對不少困難，建議政府透過更頻密發佈車用燃油進口價數據和相關趨勢分析，以至有關油價市場的成本結構報告，有助公眾對燃油價格波動的了解和監察。



學者促增加透明度



中大經濟學系副教授莊太量亦指本港汽油市場不透明，形容競爭委員會為「無牙老虎」，促油公司盡向公眾解釋成本及租金等數字。他又建議，政府可統一油站地，讓各油公司在同處競爭，以及可規定某一公司加價後一至兩周內，其他公司不得加價，避免行業合謀加價。



