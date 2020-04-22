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酒吧違禁酒吧令 東主無牌賣酒囚兩月

2020-04-22 列印
■酒吧職員彭維杰（左）及霍豪斌承認控罪。
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　　政府月初為防疫勒令酒吧等娛樂場所暫停營業十四日。警方在四月十九日發現一間位於屯門的無牌酒吧無視禁令、繼續營業，拘捕一名酒吧負責人及兩名職員，案件昨於粉嶺裁判法院提堂，負責人承認因財困而違反「禁酒吧令」及無牌賣酒等三罪，被判囚兩個月，成條例實施以來判刑最重的案例。

　　無律師代表的酒吧負責人陳華琨、職員彭維杰及霍豪斌承認控罪，署理主任裁判官蘇文隆問及陳為何明知故犯，陳指因「無工（開）」。蘇官判陳即時入獄兩個月。另考慮到霍、彭兩人為員工，僅犯一項無牌賣酒罪，分別判囚兩星期、緩刑一年。

  案情指，警方到上址巡查，發現酒吧內有十八位客人、遂拘捕三名被告。

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