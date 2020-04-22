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房協擬寬免旗下商戶75%租金

2020-04-22 列印
　　房協去年會為旗下商戶安排「半年減半租」，即向轄下商戶在六個月減租一半，措施會延續至新財政年度，涉及約一億元財政負擔。房協行政總裁陳欽勉昨表示，正積極考慮跟隨政府，進一步寬免旗下商戶百分之七十五租金，將交由執委會討論是否落實，他預計措施對整體財政沒有大影響。

　　陳欽勉出席電台節目時表示，住戶兩年一度的租金檢討亦已延後半年。他指房協目前財政狀況健康，但由於未來四至五年有約十六個項目，近一萬八千個單位建造和落成，他預計資金流會因此跌至新低，將視乎實際情況考慮進行融資。

　　陳欽勉說明白現時經濟狀況或影響市民置業信心，但不能因而減少房屋供應，該會會與政府商討合適安排出售資助房屋。

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