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內地專家：病毒變異增19種

2020-04-22 列印
　　新冠肺炎源頭仍未解開，中國工程院院士李蘭娟團隊發表論文，指在一月二十二日到二月四日間，從浙江大學附屬醫院收治的十一名患者身上分離了病毒。在病毒分離株發現共有三十三個突變，當中十九個是首次發現的新突變，顯示病毒變異性被大幅低估。

　　團隊認為，了解病毒變異性有助研發疫苗。全國現累積超過八萬二千七百人確診，逾四千六百三十人死亡。

　　另外，疫情最嚴重的美國單日新增兩萬六千多人確診，累計超過七十八萬宗。總統特朗普稱正協助各州加強病毒檢測以重開經濟，又指因應疫情將暫停外國人移民美國。

　　歐洲方面，意大利累計確診病例逾十八萬一千宗，西班牙累計病例突破逾二十萬宗。

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