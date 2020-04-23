反修例風波 上水血案 涉磚襲羅伯兩少年控

去年十一月反修例風波中，人稱羅伯的七十歲清潔工人，在上水北區大會堂遭人以磚頭掟斃謀殺案，警方經深入調查之後，落案和控告兩名青年謀殺、有意圖傷人及暴動等三項罪名，兩人昨天被解屯門裁判法院提堂，控方表明此案將在高等法院審理，故申請押後至六月一日轉往東區法院作交付程序，裁判官批准及下令兩被告還柙監房。



兩名被告，分別為劉子龍（十七歲）和陳彥廷（十六歲），劉報稱無業，而陳為一名學生。法庭書記讀出二人控罪後，他們點頭表示明白。控方要求押後本案至下月初於東區法院作交付程序，屆時正式轉介至高等法院原訟庭審理，期間反對兩被告擔保外出。辯方大律師劉晉安指出，暫無保釋申請，但將會向高院申請保釋。



劉、陳兩人被控於去年十一月十三日在上水龍運街二號北區大會堂外連同身份不詳人士，謀殺七十歲男子羅長清，意圖使六十一歲男子X身體受嚴重傷害以及同日同地參與暴動。



控方透露，兩名被告為同學關係，男傷者X並非警察，案發時卻身處現場。警方依賴附近閉路監視器畫面及X提供的供詞等，拘捕兩名被告。X受襲後左眼瞼瘀腫、左眼角虹膜撕裂出血、右膝、右手臂及雙腳均有擦傷。



另涉暴動及傷人



新界北總區刑事總部高級警司陳天柱表示，該宗掟磚謀殺案發生當日，兩批人在北區大會堂對開發生衝突，互相掟磚，期間任職清潔工人的羅長清被磚頭掟中，重傷倒地，送院後翌日不治。



警方經過調查及搜證後，拘捕涉案的三男三女，各人年齡介乎十五至十八歲，當中五人未成年，部份報稱學生及無業，各人獲准保釋候查。其中兩人，即劉子龍和陳彥廷被落案提控，昨日在屯門裁判法院提堂。



80萬懸紅緝在逃疑兇



陳天柱稱，針對謀殺案，警方早前發出的八十萬懸紅緝兇，至今仍然有效，呼籲對該宗謀殺案件有消息及知悉漏網疑兇資料市民，與警方聯絡。



消息稱，反修例引發連串衝突事件中，發生多宗嚴重傷人罪案，除了上水掟磚謀殺案，還有馬鞍山縱火燒人事件，警隊一哥鄧炳強非常關注，已着令部屬全方位追查，今次上水案件有突破進展；但去年十一月十一日發生的馬鞍山火燒人案，兇徒仍在逃。



