﻿晉身問責班子掌政制局﻿﻿曾國衞稱要辦好選舉﻿

國務院昨日根據特首林鄭月娥的提名和建議，即時任命五名新問責局局長，同時四位原局長離職。原入境處處長曾國衞升任為政制及內地事務局局長，他表示，會抓緊落實未來的選舉工作，包括今年九月的立法會選舉、明年的選舉委員會界別分組選舉等。



國務院表示，根據林鄭提名和建議，任命曾國衞為政制及內地事務局局長，聶德權為公務員事務局局長，徐英偉為民政事務局局長，許正宇為財經事務及庫務局局長，薛永恒為創新及科技局局長。



同時，免去原公務員事務局局長羅智光、原民政事務局局長劉江華、原財經事務及庫務局局長劉怡翔、原創新及科技局局長楊偉雄的職務。此外，中央尚未公佈入境處處長的接任人選，早前有消息指入境處副處長區嘉宏很可能接任。



聶德權：維護公務員政治中立



曾國衞表示，憑過去多年的政府行政管理經驗，加上曾與內地不同部委合作，相信自己可勝任工作。他指，未來有幾個工作會抓緊推進落實，包括今年九月的立法會選舉、明年的選舉委員會界別分組選舉等。



由政制及內地事務局平調至公務員事務局的聶德權說，會帶領公務員隊伍全力配合政府施政，維護公務員隊伍的核心價值，包括政治中立。徐英偉表示，政府首要工作是抗疫，但疫情過後，局方會加強體育與文化的工作；薛永恒指，未來會做好香港的「創科之橋」，推動經濟民生發展；許正宇強調，上任後會鞏固香港國際金融中心的地位。



林鄭：無人因修例風波下台



林鄭表示，政府任用官員的原則是用人唯才，同時亦要求他們對一國兩制有充份認識，重申調動是經特首提名，並由中央任命。被問及 為何沒有官員因反修例事件而問責下台，她回應指，今次調動是要帶領香港官員向前看，又形容團隊有很多工作要做。



