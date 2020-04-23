港大醫科生驗出假陽性 疑早期染疫無病徵

一名港大醫學生前日因發低燒被拒參加考試，他接受新冠病毒測試，結果一度呈初步陽性，轉送公院再檢驗時呈陰性。當局認為，此情況可能因檢驗結果出現假陽性，或該學生為無病徵患者但被驗出殘留病毒。



港多四病例 兩歲童確診



本港昨日新增四人確診，均由英國返港，並連續第三日沒有新本地個案，累計一千零三十二人確診。新增個案包括一名兩歲嬰兒，患者與母親於本月十二日返港，其後在粉嶺家中檢疫。母親的病毒測試結果呈陰性，當局於二十日取得嬰兒的大便樣本檢驗，結果呈陽性。另外三名患者在亞博館確診。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，一名二十四歲港大男醫學生前日在試場因出現低燒而被拒考試，他其後在私院驗出對病毒呈陽性，轉送瑪麗醫院後測試結果一度不確定，衞生署化驗所複檢結果呈陰性，瑪麗醫院再取樣本亦驗出陰性。該學生沒有外遊紀錄，主要留在家中，曾與朋友外出食飯，聲稱不曾接觸有病徵人士。



張認為，此情況可能因檢驗結果出現假陽性，或該學生早期染疫，為無病徵患者，被驗出殘留病毒，事件反映社區出現隱性傳播並不出奇，重申保持社交距離重要。



另一名三十七歲女病人於十八日出院後，一直暫住尖沙咀最佳盛品酒店，前日因呼吸困難和胸口不適到急症室求醫，院方再為她接受鼻咽及喉嚨分泌物檢測，結果呈陽性，但病毒數值較低。



醫管局總行政經理劉家獻指為謹慎起見，該病人留院繼續治療，目前情況穩定，專家初步相信，病人體內病毒屬殘餘，並非新傳染，亦未必是很活躍的病毒，對社區感染風險不高。



