  • 2020年4月23日 星期四
  • 20º
  • 91%
熱門： 曾國衞新冠肺炎醫科生匯豐足球教練

日報新聞 > 港聞

台敦睦艦隊再多一人確診

2020-04-23 列印
　　台灣海軍敦睦艦隊再新增一宗確診新冠肺炎個案，中央流行疫情指揮中心昨日指，確診者為艦隊實習生，軍艦累計有二十八人確診。目前全台確診共四百二十六宗，六人死亡。總統蔡英文表示，「國軍的事就是我的事」，國軍在防疫工作上做了很多事，但這次有如此多違失，她要致上歉意。

　　另外，國家衞健委公佈指，內地新增三十宗新冠肺炎確診病例，其中二十三宗屬境外輸入病例、七宗全部來自黑龍江的本土病例；累計確診八萬二千七百多宗，死亡維持四千六百三十二宗，康復有七萬七千多宗。國家呼吸系統疾病臨牀醫學研究中心主任鍾南山表示，隨着內地的新冠肺炎疫情緩和，他贊成高校可復課。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd