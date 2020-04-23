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首批機場抵港檢疫人士 入住富豪東方酒店

2020-04-23 列印
■首批機場抵港人士抵達富豪東方酒店，等候檢測結果。
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　　政府昨日起租用富豪東方酒店作臨時檢測中心，供由機場抵港而沒有出現病徵的人士，留宿一晚等候檢測結果。衞生防護中心傳染病處主任張竹君預計，首日有約三百人獲安排到酒店留宿。

　　酒店門外放有水馬及活動閘，有警員駐守。昨午近四時，首批抵港的無病徵旅客先在亞博館取樣，乘專車抵達酒店。他們在等候檢測結果期間須戴上電子手環，不能離開其酒店房間，否則視為違反強制檢疫令。酒店會為有關人士提供基本膳食。

　　張竹君指不會收費，有關人士檢測呈陰性即可離開酒店，返回住所或指定地點繼續十四日強制檢疫；而呈陽性者，則送往隔離中心或醫院。

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