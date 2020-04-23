  • 2020年4月23日 星期四
  • 20º
  • 91%
熱門： 曾國衞新冠肺炎醫科生匯豐足球教練

日報新聞 > 港聞

美股中段升434點

2020-04-23 列印
　　美國周三股市開市造好，杜指中段報二三四五三點，升四百三十四點；納指則報八四五三點，升一百九十點。滙控美國預託證券價格見三十八點六七港元，跌零點一八港元；騰訊則見四百一十點六港元，升一點二港元。

  紐約期金報每盎司一千七百三十一點三美元，升四十三點五美元；紐約期油則報每桶十四點五六美元，升二點九九美元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd