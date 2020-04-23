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珠海2.2級地震 兩港市民感震動

2020-04-23 列印
　　相隔三個多月，本港今年再錄得有感地震。昨日廣東珠海附近海域發生二點二級地震，震動維持數秒，天文台接獲兩名市民報告，表示感覺到這次地震。根據天文台的初步分析，昨早十一時半左右，珠海市金灣區蓮塘灣附近海域發生一次二點二級地震，震央距離香港天文台西南偏西約八十四公里。

　　是次地震達到修訂麥加利地震烈度表的第二度，即是在樓宇上層且在靜止中的人會感受到。

  有兩名市民向天文台報告，表示感覺到這次地震。另外，澳門地球物理暨氣象局昨亦錄到這次地震，接獲超過十五名市民致電查詢。

　　今年一月五日珠海市香洲區海域發生一次三點五級地震，而在去年十月及十二月，該區域分別發生五點二及一點四級地震。
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