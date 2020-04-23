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滙豐星展捐款抗疫 至少60萬人受惠

2020-04-23 列印
■滙豐宣佈，捐出六千萬港元抗疫，預料六十萬人受惠。
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　　新冠疫情打擊各行業。滙豐及星展香港昨日分別宣佈，捐出六千萬港元及約五千七百萬港元抗疫，支援受疫情影響的長者及弱勢社群等。滙豐預料有六十萬人受惠。滙豐昨日宣佈，因應新冠病毒對社區的影響，捐出六千萬港元抗疫，預料六十萬人受惠。

　　滙豐將夥拍幾家長期合作的慈善機構，包括香港社會服務聯會、惜食堂、紅十字會，以及聖雅各福群會，提供食物、抗疫物資，以至未來技能培訓。其中會派發六萬五千個食物包、透過學校網絡供應一萬三千個防疫用品包、提供兼職工作機會等。另會為四萬三千名來自低收入家庭的人士提供急救及預防疫症的訓練。

　　星展香港亦宣佈，將投放約五千七百萬港元，推動「Care more展愛同行」計劃，為長者安居協會增加超過二萬次的「一線通平安鐘」守護服務，亦會送出二萬個抗疫包給有需要長者，並由社工及註冊護士，提供更多社區外展家居服務。

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