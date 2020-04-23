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市民飲「金蟬花」湯中毒 防護中心提醒勿亂服用

2020-04-23 列印
■衞生防護中心提醒，市民不應服用不明真偽的「金蟬花」。
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　　一家三口上周六在家中飲用自行烹調、聲稱含有「金蟬花」的湯水後，出現暈眩、噁心、心悸和輕微氣促等懷疑中毒情況，三人翌日到醫院急症室求醫，衞生防護中心正就個案展開調查。三人的尿液樣本及未使用聲稱為「金蟬花」的樣本已交往化驗。初步調查發現，涉及的「金蟬花」由其中一位病人的朋友於內地購買。

　　衞生防護中心發言人提醒，「金蟬花」是特定真菌感染了蟬的幼蟲後，再長出菌絲體，但很多種類的真菌可感染及寄生於類似蟬的幼蟲，而其中一些可引致腸胃不適及神經系統的病徵。市民不應服用不明真偽的「金蟬花」。

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